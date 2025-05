Cracolândia em São Paulo amanhece vazia após operações conjuntas Ações integradas de saúde e segurança esvaziam área conhecida por tráfico de drogas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h46 ) twitter

Fluxo na Cracolândia desaparece, e governo de São Paulo atribui a ações de saúde e segurança pública

A Cracolândia no centro de São Paulo amanheceu vazia após um esforço conjunto entre o governo estadual e a Prefeitura. A área, historicamente conhecida pela concentração de usuários de drogas, foi alvo de ações coordenadas envolvendo saúde, assistência social e segurança pública. Essas operações resultaram em apreensões de drogas, prisões de líderes criminosos e fechamento de estabelecimentos usados para lavagem de dinheiro do tráfico.

As autoridades intensificaram a presença policial ao redor da Cracolândia, prendendo traficantes que operavam na região. Com a identificação dos criminosos no fluxo, os dependentes químicos foram encaminhados para tratamento adequado. A estratégia de sufocar o tráfico ao redor da Cracolândia teve um impacto significativo na redução das atividades ilícitas na área.

O governo também planeja revitalizar o centro da cidade, incluindo a relocação de secretarias estaduais para a região, como parte dos esforços para transformar a área em um espaço seguro e vibrante novamente.

