Protesto interrompe circulação de trens em linha da CPTM em São Paulo Manifestantes ateiam fogo em linha férrea perto da favela do Moinho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo faz protesto e ateia fogo em linha da CPTM em SP; circulação de trens está interrompida

Na região central de São Paulo, um protesto na favela do Moinho resultou na interrupção das linhas de trem da CPTM entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz. Manifestantes incendiaram a linha férrea, afetando as linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 13-Jade. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local para controlar a situação.

O protesto foi desencadeado pela demolição de casas desocupadas na favela do Moinho, consideradas inseguras pela Prefeitura. Os moradores exigem reassentamento próximo, suspensão das remoções e auxílio financeiro até a entrega de novas moradias.

A fumaça densa prejudicou a visibilidade no local, enquanto a tropa de choque foi acionada para garantir a segurança. A situação impactou milhares de usuários do transporte público na região central de São Paulo.

Assista em vídeo - Grupo faz protesto e ateia fogo em linha da CPTM em SP; circulação de trens está interrompida

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!