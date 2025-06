Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pitbull em Jaboticabal Adolescente de 15 anos fica ferida em ataque; tutor promete arcar com danos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h06 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pitbull no interior de São Paulo

Em Jaboticabal, São Paulo, um grupo de crianças e adolescentes subiu em um carro estacionado para se proteger de um ataque de pitbull. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o cão rondava o veículo e conseguiu morder uma adolescente de 15 anos, que já recebeu atendimento médico e está se recuperando.

Os familiares da vítima afirmaram que o dono do pitbull prometeu cobrir os custos dos danos ao carro e do tratamento da jovem ferida. Relatos indicam que este não foi o primeiro incidente envolvendo o mesmo animal. Em um caso anterior, o cão invadiu uma residência e atacou um cachorro menor, que precisou passar por cirurgia.

A comunidade local expressa preocupação com a segurança e pede medidas para evitar futuros ataques. O tutor do pitbull não quis comentar sobre os incidentes, mas se comprometeu a arcar com os prejuízos causados.

Assista ao vídeo - Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pitbull no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!