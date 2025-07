“Dama do crime” é presa em Belo Horizonte Suspeita de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho é capturada após cirurgia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 23h50 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h50 ) twitter

Uma mulher conhecida como a “dama do crime”, foi presa em Belo Horizonte aos 38 anos. A operação foi realizada pela polícia do Mato Grosso com apoio de Minas Gerais após descobrirem que Anne estava se recuperando de uma cirurgia estética na cidade.

Acusada de lavar dinheiro para o Comando Vermelho por meio de transações fraudulentas de veículos e gado em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, Anne já havia sido detida anteriormente por crimes financeiros. Ela ganhou destaque na facção após a suspeita morte de seu marido na Bolívia em 2023.

Além disso, Anne esteve envolvida na Operação Galesa em 2016 por fraudes contra o seguro DPVAT. A polícia acredita que sua defesa pode solicitar prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde atual e ao fato de ter um filho pequeno.

