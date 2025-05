Delegado Olim é assaltado em bairro nobre de São Paulo Assaltante armado rouba relógio de luxo; polícia busca suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h20 ) twitter

Delegado Olim é assaltado em bairro nobre de São Paulo; veja as imagens

O delegado e deputado estadual Olim foi assaltado em um bairro nobre de São Paulo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um motociclista armado se aproximou do carro do delegado enquanto ele estava parado no trânsito. O criminoso exigiu e recebeu um relógio de luxo.

Após o roubo, Olim saiu do carro na tentativa de perseguir o assaltante, mas o criminoso conseguiu fugir rapidamente. Durante a ação, o carro do delegado colidiu com outro veículo parado à frente. Não houve feridos no incidente. A polícia continua buscando o suspeito na região.

Delegado Olim é assaltado em bairro nobre de São Paulo; veja as imagens

