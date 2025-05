Desaparecimento de aposentado em Ribeirão Pires (SP) após discussão com inquilino Família busca por Vicente, que deixou cachorrinhas sozinhas após sumiço Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 00h01 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h01 ) twitter

Idoso de 74 anos desaparece misteriosamente e deixa cachorrinhas para trás

Vicente, um aposentado de 74 anos de Ribeirão Pires, desapareceu após sair de casa sem deixar vestígios, preocupando sua família ao deixar suas cachorrinhas sozinhas. Conhecido na vizinhança e em um relacionamento recente com uma mulher mais jovem, Vicente foi visto pela última vez por câmeras de segurança caminhando sozinho em direção ao centro da cidade.

Testemunhas mencionaram uma possível briga entre Vicente e um inquilino que residia no mesmo terreno. O inquilino negou qualquer desentendimento sério, afirmando que saiu do imóvel a pedido do próprio Vicente. A sobrinha do desaparecido lidera as buscas por informações, revisando gravações de segurança e conversando com vizinhos.

Além disso, o benefício bancário de Vicente permanece intocado desde seu desaparecimento. As investigações continuam sem suspeitos oficiais enquanto a família busca respostas sobre o paradeiro do aposentado.

