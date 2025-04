Discussão no trânsito leva à morte de jovem em Diadema Altercação após buzina resulta em homicídio na região do ABC paulista Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h21 ) twitter

Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de carro após amigo buzinar pedindo passagem

Patrik Silva, de 22 anos, foi morto após uma discussão de trânsito em Diadema (SP). O incidente ocorreu quando seu amigo, que dirigia o carro onde Patrik estava, buzinou para um veículo que bloqueava a passagem. O motorista do carro parado estava envolvido em uma discussão com uma mulher e saiu armado após ser incomodado pela buzina.

O motorista do carro dos jovens tentou fugir subindo na calçada, mas um disparo atingiu fatalmente Patrik. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o atirador e a mulher que estava com ele. Imagens de câmeras de segurança são analisadas para auxiliar na investigação.

A comunidade local está abalada e amigos prestaram homenagens a Patrik, que trabalhava como metalúrgico. As autoridades continuam as buscas para elucidar o crime e responsabilizar os envolvidos na violência crescente no trânsito.

