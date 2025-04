Mulher expulsa ex-companheiro de casa e é atacada com golpes de faca em São Paulo

Valdilene, de 43 anos, foi atacada com golpes de faca pelo ex-companheiro após expulsá-lo de casa em São Paulo. Cansada do ciúme de Leonardo, ela o colocou para fora de casa. O homem, que havia prometido vingança, entrou em contato com a mulher, dizendo que precisava voltar até a casa para pegar pertences. Nesse momento, ele atacou a ex-companheira com uma faca. Evaldo, irmão de Valdilene, tentou ajudar e também foi ferido gravemente. Os dois estão internados e, a caminho do hospital, a mulher recebeu várias mensagens de Leonardo, que fugiu após o crime.



