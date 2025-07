Discussão por vidro quebrado leva a morte no Jardim Ângela Jovem de 23 anos é esfaqueado por vizinho e comparsas em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 00h02 (Atualizado em 08/07/2025 - 00h02 ) twitter

Discussão entre vizinhos por janela quebrada termina em morte na zona sul de São Paulo

Um desentendimento entre vizinhos no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, resultou na morte de Raian Lira, de 23 anos. O conflito teve início quando Raian tentou remover um tecido de uma janela para aumentar sua privacidade. Durante o processo, o vidro quebrou e pedaços caíram no quintal do vizinho Fábio. Irritado, Fábio confrontou Raian junto com dois amigos, Bilu e Careca. A situação escalou rapidamente, levando à agressão física e ao esfaqueamento de Raian.

Apesar de ter sido socorrido e submetido a cirurgia, Raian não resistiu aos ferimentos. A comunidade local reagiu ao ataque agredindo Careca, que foi hospitalizado. Após receber alta, ele desapareceu. No momento, Fábio, Bilu e Careca estão foragidos. A polícia continua investigando para solicitar suas prisões enquanto a família da vítima busca justiça pela perda trágica.

