'El Monstruo': líder de facção peruana procurado em São Paulo Recompensa por informações sobre 'El Monstruo' chega a quase R$ 1 milhão Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 23h38 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h38 )

'El Monstruo': comandante de facção peruana é procurado em SP

A polícia de São Paulo está em busca de Erick Moreno Hernández, conhecido como El Monstruo, líder de uma facção criminosa internacional. Procurado pela Interpol por crimes no Peru, ele é alvo de uma recompensa de quase R$ 1 milhão oferecida pelo governo peruano.

Recentemente, El Monstruo escapou de um cerco policial em Suzano, onde o sargento Rafael Villodres foi morto durante uma operação que resultou na morte de dois criminosos do grupo PCCito.

El Monstruo é suspeito do assassinato do cantor Paul Flores no Peru. A polícia acredita que ele ainda possa estar em São Paulo, especialmente no bairro do Brás. As autoridades continuam as buscas com apoio internacional e apelam à população por informações que levem à captura deste perigoso foragido.

Assista em vídeo - ‘El Monstruo’: comandante de facção peruana é procurado em SP

