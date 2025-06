Empresário desaparece após evento de motocross em Interlagos Adalberto Júnior sumiu após voltar ao carro; polícia analisa imagens Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h37 ) twitter

Carro de empresário desaparecido após evento no Autódromo de Interlagos passa por perícia

O empresário Adalberto Júnior desapareceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após participar de um evento de motocross. Ele foi visto pela última vez quando voltou ao carro para trocar de roupa. Desde então, não há notícias sobre seu paradeiro, mas seu veículo permanece no local sem sinais de arrombamento ou roubo.

A polícia investiga o caso como desaparecimento e está analisando imagens das câmeras de segurança do autódromo. Foram retirados DVDs com 240 horas de gravação para auxiliar na investigação. Durante o evento, Adalberto se comunicou com a esposa por mensagens, mas a última não foi entregue.

Um amigo que acompanhava Adalberto relatou que eles se separaram após uma apresentação musical; Adalberto afirmou que retornaria para casa. A família está desesperada por informações e colou cartazes na região. Até agora, não houve movimentações bancárias em suas contas nem pedidos de resgate.

O caso continua sob investigação pela Polícia Civil enquanto amigos e familiares são interrogados em busca de pistas que possam esclarecer o ocorrido.

