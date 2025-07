Empresário é morto em Guarulhos após série de assaltos Criminosos roubaram loja de carros antes de executarem vítima Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h53 ) twitter

Criminosos que executaram empresário em Porsche assaltaram loja de carros minutos antes do crime

O empresário Rodrigo Ponce, de 35 anos, foi assassinado em Guarulhos após criminosos assaltarem uma loja de carros minutos antes. Ele dirigia uma Porsche quando foi morto. Os ladrões roubaram sua arma e corrente. As motos dos suspeitos já foram identificadas pela polícia.

Os criminosos chegaram à loja de veículos em motos e usando capacetes, abordaram funcionários e levaram pertences pessoais. As câmeras de segurança registraram toda a ação. A polícia investiga a participação de um terceiro cúmplice que pode ter monitorado Rodrigo antes do crime.

Antes do assalto à loja e da morte do empresário, os mesmos indivíduos possivelmente atacaram uma farmácia na região. A família de Rodrigo clama por justiça enquanto as autoridades continuam as buscas pelos responsáveis.

