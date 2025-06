Empresário encontrado morto em Interlagos pode ter sido colocado em buraco já sem vida Investigação policial continua enquanto autoridades aguardam laudo detalhado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 23h46 (Atualizado em 03/06/2025 - 23h46 ) twitter

Empresário encontrado morto em Interlagos (SP) teria sido colocado em buraco já sem vida

Uma coletiva de imprensa foi realizada para discutir o caso de Adalberto Júnior, empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As investigações sugerem que ele pode ter sido colocado em um buraco já sem vida, conforme análise preliminar do médico legista. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está conduzindo a investigação e aguarda um laudo mais detalhado para esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo foi encontrado em um buraco. Autoridades estão revisando imagens de câmeras de segurança e coletando depoimentos de pessoas que estavam com ele no local. Um inquérito foi instaurado para apurar a morte suspeita, com indícios preliminares de que ele não teria caído acidentalmente no buraco.

Os investigadores continuam ouvindo testemunhas e analisando todas as evidências coletadas até agora. As equipes permanecem em campo buscando mais pistas que possam ajudar a esclarecer o caso. O laudo pericial e os depoimentos são esperados para fornecer mais informações sobre o ocorrido.

