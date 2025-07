Empresário planeja morte de amigo após flagrar traição Operação Inimigo Íntimo investiga envolvimento de médica em homicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h48 ) twitter

Homem é morto após ser flagrado com esposa de amigo; marido armou emboscada com cúmplice

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de Ivan como parte da Operação Inimigo Íntimo. O empresário Gabriel Tacca descobriu um relacionamento extraconjugal entre sua esposa, Sabrina Iara de Mello, e Ivan através de imagens comprometedoras capturadas por câmeras de segurança.

Após retornar de viagem e ver as imagens, Gabriel armou uma emboscada com Danilo Guimarães em seu bar, onde Ivan foi atacado mortalmente. Durante a hospitalização de Ivan, Sabrina usou sua posição de médica para apagar mensagens e vídeos íntimos do celular dele, tentando eliminar provas do caso.

A polícia prendeu Gabriel e Danilo sob suspeita de homicídio qualificado e fraude processual. Sabrina está sendo investigada por seu possível envolvimento no crime. As autoridades buscam esclarecer todos os detalhes do plano e o papel de cada envolvido.

