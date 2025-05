Empresários de Americana (SP) presos por ligação com facção criminosa do Rio Operação desarticula esquema de armas ilegais Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h52 ) twitter

Uma operação policial em São Paulo revelou um esquema de fornecimento de armas para uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Dois empresários de Americana foram detidos por suspeita de envolvimento no esquema. A ação contou com a participação de forças policiais de diversos estados e resultou na apreensão de um arsenal.

A investigação apontou que a facção carioca, conhecida por seu alto poder de fogo e influência, buscava expandir suas operações para outros estados brasileiros. Em Americana, a polícia identificou Eduardo Bazana, um empresário do setor de armas, como um dos principais envolvidos. Ele foi acusado de vender armamento ilegalmente para a facção.

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. Além disso, a Justiça bloqueou cerca de R$40 milhões em bens para enfraquecer financeiramente a organização criminosa. A operação contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Receita Federal.

Outro empresário preso foi Jonathan Ionovich, cuja residência no Rio servia como ponto estratégico para a facção. No local, foram encontrados fuzis, pistolas e munições prontas para distribuição. As autoridades esperam que as medidas adotadas dificultem a reestruturação da facção fora do Rio de Janeiro.

