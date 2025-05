Espetáculo do terror: filho esquarteja pai e joga partes em córrego Palhaço Chumbrega era conhecido por alegrar a vida de todos que o rodeavam no Paraná; veja detalhes do caso Cidade Alerta|Do R7 16/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h56 ) twitter

Filho mata pai por querer ter uma vida de crime Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta compartilhou o caso de Cícero, mais conhecido como Palhaço Chumbrega, de 57 anos, assassinado e esquartejado pelo filho, Gustavo, de 18 anos. O jovem ainda jogou as partes do corpo do pai em um córrego, localizado embaixo da rodovia BR-476, na região de São Matheus do Sul, em Campos Gerais (PR).

Cícero era reconhecido por alegrar a vida de todos que o rodeavam, seja com piadas ou pelo seu bom humor. Mas apesar de animar os dias de crianças, amigos e vizinhos, tinha uma vida solitária e não convivia com a família.

Segundo relatos, o filho Gustavo ainda era uma criança quando se tornou alvo constante das surras do pai. Por conta disso, ele acabou fugindo de casa e entrando para a vida do crime. Com o tempo, ele se afastou das atividades ilegais, chegou a morar na casa de uma de suas irmãs, mas logo quis se reconciliar com o pai e voltar a morar com ele.

O personagem do Palhaço Chumbrega surgiu a partir do incentivo de Gustavo. Ele percebeu como as pessoas amavam as piadas de Cícero e sugeriu que o pai trabalhasse com isso. Após seguir o conselho do filho, ele se tornou muito famoso e amado pela região.

‌



Mas a felicidade não durou muito, de acordo com o depoimento de Caroline Pérez Guedes, uma das filhas da vítima, Gustavo sempre mencionava a dificuldade de morar com o pai e como era difícil de lidar com ele, por isso decidiu se mudar.

“Eles não tinham muito contato. Sempre que eu falava do Gustavo para o meu pai, ele tinha alguma coisa ruim para falar dele. Meu pai dizia ‘eu lavo minhas mãos’, e um monte de outras coisas pesadas. Teve até uma vez que o Gustavo foi morar com o meu pai, mas ele acabou o surrando e ele fugiu de casa. Era bem novinho na época”, afirmou Caroline, ficando ao lado do irmão e enfatizando o conselho que sua mãe dava para Gustavo sobre honrar seus pais, para que ambos se dessem bem.

‌



Segundo relatos, o crime teria acontecido durante uma tarde de domingo. Gustavo festejava com alguns amigos, mulheres e bebidas na casa do pai, que chegou e logo percebeu o perfil estranho das pessoas que acompanhavam seu filho.

Gustavo se afastou da diversão e tentou convencer o pai de que estaria tudo bem. Mas, conforme as informações obtidas, em determinado ponto da conversa, quando as pessoas começaram a ir embora, o filho teria dito ao pai que não estava contente com a vida que tinha e que por isso voltaria ao crime.

‌



Pai e filho começaram a discutir e Gustavo pegou uma faca e acertou Cícero pelas costas. As duas únicas mulheres que tinham permanecido no local, ao verem o crime, fugiram e gritaram desesperadas por ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia.

As autoridades relataram que ao chegarem ao local, não tinha nenhum sinal de Gustavo ou do Palhaço Chumbrega.

Segundo o depoimento do acusado, ele arrastou o corpo do pai para dentro da casa, o escondeu, e trancou a casa, voltando para a sua própria residência.

No dia seguinte, ele retornou para a cena do crime, esquartejou e desmembrou completamente o corpo do pai. Pegou três sacos de batata, dividiu as partes para jogá-las em um córrego da região.

Gustavo, ao ser encontrado pelos policiais, confessou, mas entregou cerca de três versões diferentes do seu depoimento. Em uma delas, o jovem afirmou que pegou os três sacos e os levou de bicicleta para o córrego.

Em imagens da confissão, o assassino afirmou seu arrependimento: “Cortei o corpo do meu pai no banheiro. Comecei na sala, daí sujou tudo e foi então que fui para o banheiro. Eu limpei tudo antes de sair da casa. Levei as partes de bicicleta, sozinho, e joguei no rio. Não sei porque fiz isso, me arrependo muito”.

O corpo de bombeiros encontrou na noite de quarta-feira (14) apenas dois dos sacos de batatas, mas o terceiro ainda não foi encontrado.

Há suspeitas de que Gustavo não teria jogado todas as partes em apenas um córrego, já que em uma das versões da sua confissão, o jovem criminoso teria jogado o terceiro saco de batata no rio Iguaçu, que corta o Estado do Paraná.

A equipe do Cidade Alerta se encontrou com as duas irmãs de Gustavo, na frente da delegacia em que ele se encontra preso. Caroline Guedes o defendeu e afirmou que pretende confrontá-lo para saber o real motivo do assassinato. Já Camila, vai contra a defesa e revela que Gustavo planejava matar o pai há um tempo.

“Eu convivi com o Gustavo, e ele falava para o meu esposo ‘eu vou matar meu pai’. Todo mundo tentou ajudar, mas em resposta ele ia e batia nas crianças, ele é rebelde! Ele falou ‘Eu quero voltar para a vida do crime’ você não tem vergonha de chamar o Gustavo de ‘gente’? Tem coragem de defender uma pessoa dessa?“, confrontou Camila.

De acordo com as autoridades, o assassino está na delegacia preso, mas uma audiência de custódia será preparada para o autor do crime e, em um primeiro momento, por ter acabado de completar seus 18 anos ao ser condenado irá para uma prisão preventiva.

Confira a reportagem na íntegra:

