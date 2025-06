Esquema de tráfico internacional de cocaína é desmantelado pela Polícia Federal Operação revela uso de mulas para transporte de drogas em aeroportos brasileiros Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h36 ) twitter

‘Mulas do tráfico’ são flagradas em esquema de entrada e saída de cocaína nos aeroportos do Brasil

A Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico internacional de cocaína que utilizava mulas para transportar drogas em aeroportos do Brasil. A operação resultou na prisão de diversos membros da organização criminosa, incluindo aqueles responsáveis pelo transporte e coordenação do tráfico.

A investigação teve início após a detenção de Mateus Suárez Rufino e Ednei Lucas Pinto de Araújo, flagrados com cocaína escondida em vestimentas adaptadas. As mulas engoliam a droga ou a fixavam ao corpo, transportando cerca de dois quilos por viagem.

Davi Vento de Oliveira foi identificado como líder do grupo, com apoio de Maiara, responsável pelo recrutamento das mulas. Maiara foi presa tentando viajar para a França com cocaína no sutiã e no estômago. Conversas no celular dela revelaram a contratação de Raimundo Egilsson por 2 mil euros para transportar drogas.

A operação culminou na prisão de 25 pessoas e no bloqueio de cerca de R$ 9 milhões da organização criminosa. As defesas dos detidos alegam colaboração e aliciamento sob falsas promessas financeiras.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!