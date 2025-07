Ex-marido é preso após atacar ex-companheira com estilete em São Paulo Vítima foi atacada ao deixar festa na zona leste; agressor já havia feito ameaças Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem ataca ex-esposa com golpes de estilete em saída de festa em São Paulo

Um homem foi preso em São Paulo por atacar sua ex-companheira com um estilete. Separados há um ano, Carlos Henrique e Rúbia têm uma filha de 4 anos. Durante uma festa no Jardim Miriam, Carlos apareceu inesperadamente. Rúbia tentou evitar um confronto saindo do local, mas foi seguida e agredida na rua. A vítima foi socorrida e levada ao hospital.

Ao registrar a ocorrência na delegacia após receber alta, descobriu-se que Carlos já tinha um histórico de violência contra mulheres. Além de ameaças frequentes por mensagens, ele havia incendiado a casa de Rúbia anteriormente. Após tentar fugir mudando de endereço, ele foi detido pela polícia, enquanto trabalhava informalmente. Apesar da prisão, Rúbia ainda teme por sua segurança e de sua família.

Assista ao vídeo - Homem ataca ex-esposa com golpes de estilete em saída de festa em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!