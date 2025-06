Ex-marido mata ex-esposa em SP na frente dos filhos Crime ocorreu no Jaguaré; suspeito tentou suicídio após ataque planejado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h09 ) twitter

Homem mata ex-esposa na frente dos filhos e tenta tirar a própria vida após o crime em SP

Camila, de 37 anos, foi brutalmente assassinada em sua casa pelo ex-marido Bruno, que não aceitava o término do relacionamento. O crime aconteceu no bairro Jaguaré, em São Paulo, na presença dos filhos dela. Após desferir mais de 20 facadas contra Camila, Bruno tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu e está sob custódia policial no hospital.

A polícia acredita que o ataque foi premeditado. Bruno esperou até que o enteado, filho mais velho de Camila, saísse para trabalhar antes de realizar o ataque. Ao retornar, o filho encontrou a mãe sem vida. A localização da residência dificultou a chegada rápida do socorro; quando a ambulância chegou, Camila já estava praticamente sem vida.

Camila era conhecida por sua alegria e determinação em cuidar sozinha dos quatro filhos. A família afirma que Bruno ocultava sua verdadeira personalidade durante o relacionamento. Ele será acusado de feminicídio agravado por ter sido cometido na presença dos filhos.

