Ex-nora presa por planejar morte de sogros no Tocantins

Nora assassina os sogros por não aceitar o fim do relacionamento com o filho deles

O casal Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63 anos, foi assassinado em sua residência no Tocantins. A principal suspeita é a ex-nora, Janete Mesquita, que teria planejado o crime após o término do relacionamento com o filho das vítimas. Segundo a polícia, Janete culpava os sogros pela decisão do filho em romper o namoro.

Janete foi presa em Joinville, Santa Catarina, enquanto a polícia continua em busca do atirador contratado para cometer o crime. O casal era querido na comunidade e não tinha inimigos aparentes. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos no assassinato.

