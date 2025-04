Falso líder religioso é preso por abusos sexuais em São Paulo após dois anos de buscas Sérgio do Carmo, de 55 anos, não demonstrou arrependimento; vítimas incluem adolescentes grávidas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 23h58 (Atualizado em 04/04/2025 - 23h58 ) twitter

Falso líder religioso é preso acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em São Paulo

Sérgio do Carmo, um falso líder religioso de 55 anos, foi preso em São Paulo após dois anos de investigações por abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Ele foi encontrado escondido em sua casa pela polícia.

As denúncias incluem três vítimas conhecidas até agora, duas delas irmãs com idades entre 10 e 11 anos na época dos abusos. Uma terceira vítima tinha 16 anos quando engravidou do suspeito devido aos abusos sofridos. Durante a prisão, Sérgio negou arrependimento por seus atos.

O caso tem semelhanças com outros líderes religiosos que abusaram de sua posição para cometer crimes sexuais. As vítimas relataram que Sérgio as ameaçava e forçava procedimentos de aborto. A polícia espera que a prisão incentive outras vítimas a se apresentarem com relatos semelhantes.

