Fazendeiro milionário é morto pelo próprio filho após dividir herança Crime ocorreu após desavenças familiares sobre a divisão de bens Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h43 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h43 )

Antes de morrer, fazendeiro milionário revela o nome de quem o assassinou

Lázaro Hipólito de Oliveira, um fazendeiro de 81 anos, decidiu dividir sua fortuna entre os filhos após se separar da esposa, com quem mantinha uma boa relação. A decisão gerou conflitos familiares, especialmente com o filho Wellington, que se beneficiava financeiramente do patrimônio do pai. Lázaro possuía uma fazenda avaliada em R$ 8 milhões, além de outros negócios como açougues e lojas de material de construção.

Os problemas começaram quando Lázaro resolveu repartir seus bens. Enquanto alguns familiares aceitaram a decisão, Wellington ficou insatisfeito com sua parte da herança. A tensão entre pai e filho aumentou, levando Lázaro a se mudar de Goiás para o Piauí em busca de segurança. No entanto, ao saber que sua ex-esposa estava doente, ele retornou para visitá-la.

Durante a visita, Lázaro foi assassinado por Wellington, que o abordou na saída da casa da ex-esposa. Antes de falecer, Lázaro conseguiu identificar o filho como seu assassino para a polícia. Wellington foi preso e condenado a 27 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado. Além da pena, ele foi obrigado a pagar uma indenização de R$ 150 mil aos familiares por danos morais.

