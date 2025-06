Gêmeas de São Paulo desaparecem após deixarem casa do pai Meninas de 12 anos não chegaram à casa da mãe; polícia investiga caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 23h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h32 ) twitter

Irmãs gêmeas de 12 anos desaparecem após saírem da casa do pai na zona leste de São Paulo

Duas irmãs gêmeas, Nicol e Vitória, de apenas 12 anos, desapareceram após saírem da casa do pai no bairro José Bonifácio, zona leste de São Paulo. As meninas estavam sob os cuidados de uma babá durante sua estadia com o pai. Após oito dias, decidiram retornar à casa da mãe no Parque Cocaia, zona sul da cidade.

Antes de partir, elas deixaram uma carta informando seu retorno à casa materna. No entanto, nunca chegaram ao destino final. A madrasta revelou ter ouvido uma conversa suspeita entre uma das gêmeas e um homem mais velho que reside em outro estado.

A polícia está investigando o desaparecimento das meninas e busca imagens de câmeras de segurança e depoimentos que possam ajudar a localizá-las. Os pais das garotas estão extremamente preocupados com o sumiço das filhas.

Assista ao vídeo - Irmãs gêmeas de 12 anos desaparecem após saírem da casa do pai na zona leste de São Paulo

