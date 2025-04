Helicóptero cai no Rio Hudson em Nova York Seis pessoas morreram na queda, incluindo três crianças Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 23h36 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h36 ) twitter

Veja o momento em que helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York

Um helicóptero caiu no Rio Hudson, em Nova York, resultando na morte de seis pessoas, entre elas três crianças. A aeronave apresentou falha no rotor, com peças se desprendendo antes do impacto. O acidente ocorreu sob condições climáticas adversas, com temperatura de aproximadamente 7 graus, aumentando o risco de hipotermia para as vítimas. A área foi isolada para buscas e investigações.

