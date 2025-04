Homem com histórico criminal mata a mãe em Suzano Francisco confessou o crime após ser denunciado pela filha Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 21h17 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que já havia matado a ex-companheira assassina a própria mãe em Suzano (SP)

Francisco, de 54 anos, assassinou sua mãe, Maria do Socorro, de 75 anos, com socos e chutes dentro da casa dela em Suzano, região metropolitana de São Paulo. A filha de Francisco foi quem chamou a polícia, informando que ele planejava esconder o corpo no caminhão de reciclagem da família. Após ser preso, Francisco confessou o crime.

O desentendimento entre Francisco e sua mãe começou depois que ele levou a namorada para morar na casa da idosa, gerando conflitos. Durante uma discussão acalorada, Francisco agrediu Maria do Socorro fisicamente até a morte. Vizinhos relataram que Francisco era conhecido por seu comportamento agressivo e já havia tentado vender a casa onde vivia com sua mãe.

Após cometer o crime, Francisco ligou para a filha e revelou o ocorrido sem demonstrar arrependimento. Ele já tinha planos para se desfazer do corpo utilizando seu caminhão de trabalho. Além deste homicídio, Francisco possui antecedentes criminais por roubo, furto e feminicídio.

Assista em vídeo - Homem que já havia matado a ex-companheira assassina a própria mãe em Suzano (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!