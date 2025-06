Homem conhecido como ‘Velho da Lancha’ é preso após duplo homicídio Antônio matou a ex-companheira e seu namorado por ciúmes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Velho da lancha’ que matou ex-companheira e novo namorado dela é preso e apanha na delegacia

Antônio Márcio Silva de Castro, apelidado de “Velho da Lancha”, foi preso na quinta-feira (12) após se entregar à polícia. Ele é acusado de assassinar sua ex-companheira, Manuela Sabrina Barros Queiroz, de 23 anos, e o novo namorado dela, Vitor Hugo de Oliveira Flores, de 27 anos. O crime ocorreu por ciúmes e foi presenciado pela filha do casal, de apenas 4 anos.

De acordo com testemunhas, Antônio chegou ao local em um carro e iniciou uma discussão antes de atirar várias vezes nas vítimas. Vitor morreu no local, enquanto Manuela foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na delegacia, as famílias das vítimas confrontaram Antônio.

Antônio já tinha um histórico de agressões contra Manuela. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva, mas acabou desistindo posteriormente. O caso ressalta a importância das medidas protetivas para prevenir a violência doméstica.

Assista ao vídeo - ‘Velho da lancha’ que matou ex-companheira e novo namorado dela é preso e apanha na delegacia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!