Homem é preso em Mogi das Cruzes após matar amigo por disputa financeira Reinaldo da Silva se entrega após negociação com a polícia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 23h42 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h42 )

Reinaldo foi preso em sua casa em Mogi das Cruzes, São Paulo, acusado de assassinar William em janeiro. O crime ocorreu em Suzano e teria sido motivado por uma disputa financeira entre eles. Durante a operação policial, Reinaldo foi encontrado escondido no sótão e, após negociação, decidiu se entregar.

Na madrugada de 9 de janeiro, William foi baleado no tórax e ombro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As investigações revelaram conflitos financeiros entre Reinaldo e William, levando ao planejamento do crime.

Durante a busca na residência de Reinaldo, a polícia apreendeu duas espingardas e 164 munições. Uma das armas tinha numeração raspada e também foram encontrados materiais para fabricação de munições. Embora Reinaldo negue envolvimento no crime, a polícia acredita que uma desavença em um bar foi o estopim para o homicídio.

