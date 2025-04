Homem é preso por feminicídio após dois anos foragido em São Paulo Cláudio Gomes planejou matar a companheira Flávia Rodrigues e tentou abusar da enteada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h12 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que matou companheira é preso na Grande São Paulo após dois anos foragido

Cláudio Gomes foi preso em São Paulo após passar dois anos foragido. Ele é acusado de matar sua companheira, Flávia Rodrigues, a facadas. No momento da prisão, Cláudio alegou legítima defesa, mas uma carta escrita por ele no dia do crime indicou premeditação.

Após o feminicídio, Cláudio tentou abusar da enteada de 14 anos. Na carta, ele também afirmava que pretendia tirar a própria vida, informação que se revelou falsa. A captura ocorreu após uma denúncia feita por alguém que o reconheceu em uma reportagem na internet.

A prisão foi realizada em Osasco, na Grande São Paulo, no local de trabalho do acusado. Durante a abordagem policial, Cláudio mostrou desespero ao acreditar estar sendo procurado por um tribunal do crime. Ele foi levado para a delegacia para responder pelos crimes cometidos.

Assista em vídeo - Homem que matou companheira é preso na Grande São Paulo após dois anos foragido

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!