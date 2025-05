Homem incendeia pertences após separação em Caçapava (SP) Leandro admite ter perdido a cabeça após decisão de divórcio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 23h58 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h58 ) twitter

Homem ateia fogo na casa da família após divórcio no interior de São Paulo

Valkyria e Leandro viveram juntos por mais de duas décadas em um relacionamento conturbado em Caçapava, São Paulo. Após Valkyria decidir encerrar o casamento devido ao ciúme excessivo de Leandro, ela saiu de casa acompanhada por uma irmã. Durante sua ausência, Leandro, em um momento de fúria, incendiou todos os pertences da família no quintal.

Ao retornar, Valkyria encontrou seus bens destruídos pelo fogo. Em entrevista exclusiva ao Cidade Alerta, Leandro admitiu ter perdido a cabeça no momento e afirmou não ter intenção de ferir ninguém. Ele se mostrou disposto a arcar com as consequências dos seus atos.

Valkyria registrou um boletim de ocorrência contra Leandro e solicitou medidas protetivas para garantir sua segurança. Ela busca reconstruir sua vida de forma independente enquanto aguarda a decisão judicial sobre o caso.

