Homem tenta matar ex por parar de pagar faculdade de medicina Caio foi preso após ameaçar ex-namorado com faca Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h37 )

Homem tenta matar ex por parar de pagar sua faculdade de medicina; áudio revela plano

Um áudio revelando ameaças levou à prisão de Caio, que tentou atacar seu ex-namorado após o término do relacionamento. Durante três anos, Caio cursou medicina com apoio financeiro do então parceiro. Com o fim do namoro, o ex se recusou a continuar pagando os estudos, levando Caio a persegui-lo com ameaças. Câmeras de segurança registraram Caio correndo atrás da vítima com uma faca. Ele foi preso após as denúncias.

