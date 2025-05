Idoso é atropelado em São Paulo; motorista foge sem prestar socorro Acidente ocorreu na zona norte enquanto o idoso voltava de uma feira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h07 ) twitter

Motorista atropela idoso e vai embora sem prestar socorro; ele está internado em estado grave

Nicola Giaccone Neto, de 76 anos, está internado em estado crítico após ser atropelado na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Nicola foi atingido por um carro enquanto atravessava uma avenida. A motorista parou o veículo após o acidente, mas deixou o local sem prestar assistência ao idoso.

Nicola havia saído para consertar uma panela em uma feira próxima e estava voltando para casa quando foi atropelado. Testemunhas afirmam que a motorista dirigia em alta velocidade e não conseguiu desviar. Após estacionar no posto de combustíveis próximo ao local do acidente, ela foi alertada por pessoas presentes, mas decidiu ir embora sem ajudar.

A família de Nicola chegou ao local enquanto ele era socorrido e levado ao hospital com múltiplas fraturas. A polícia investiga o caso, mas até agora a motorista não entrou em contato com a família para oferecer ajuda. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está conduzindo a investigação. A família busca por justiça enquanto aguarda atualizações sobre o estado de saúde do idoso.

