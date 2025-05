Imagens exclusivas mostram suspeitos com carro de professora assassinada em São Paulo Veículo foi encontrado abandonado na rua Ricardo Moretti, Cidade Dutra Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h10 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h10 ) twitter

Exclusivo: imagens de criminosos com carro de professora de matemática assassinada são divulgadas

Imagens exclusivas reveladas pela RECORD mostram dois suspeitos com o carro da professora Fernanda Bonin, encontrada morta na zona sul de São Paulo. A polícia busca identificar o casal que abandonou o veículo horas após a professora desaparecer. As câmeras de segurança captaram os suspeitos deixando o carro na rua Ricardo Moretti, no bairro Cidade Dutra.

Fernanda Bonin, de 42 anos, foi encontrada com um fio enrolado no pescoço. Ela saiu de casa por volta das 19h para ajudar a ex-companheira com problemas no carro, mas não chegou ao destino. A polícia está analisando mais câmeras de segurança para obter imagens que ajudem na identificação dos suspeitos e ouvir testemunhas locais. Laudos periciais do corpo da professora e do veículo são aguardados para esclarecer a causa da morte e os acontecimentos relacionados ao crime.

