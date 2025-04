Imagens revelam últimos momentos de costureira encontrada morta em Sumaré Vídeo mostra Marilza Machado de Oliveira em bar antes de desaparecer Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h48 ) twitter

Costureira desaparecida em SP é encontrada morta com mãos e pés amarrados e cabelo cortado

Imagens de segurança capturaram os momentos finais de Marilza Machado de Oliveira, de 54 anos, em um bar próximo à sua residência em Sumaré. Dias após seu desaparecimento, seu corpo foi localizado em um córrego, amarrado e com o cabelo cortado. A polícia busca identificar as pessoas que estavam com Marilza naquela noite.

O vídeo obtido mostra Marilza sorrindo e interagindo com amigos e conhecidos. Entre eles, um homem de cinza que parece ter intimidade com a costureira. As cenas foram registradas por câmeras de um estabelecimento comercial onde ela parecia se divertir sem imaginar o desfecho trágico que viria a seguir.

Marilza desapareceu em 8 de março, e seu corpo foi encontrado quatro dias depois no Ribeirão Quilombo. A identificação ocorreu no IML de Americana por meio de impressões digitais. A família ficou chocada ao ver as imagens e novas dúvidas surgiram após Dagmar, companheiro de Marilza, afirmar que ela teria sido morta no bar.

Dagmar não comunicou a família sobre o desaparecimento nem registrou boletim de ocorrência. Relatos indicam um relacionamento conflituoso entre eles, agora sob análise para esclarecimento do caso.

Assista em vídeo - Costureira desaparecida em SP é encontrada morta com mãos e pés amarrados e cabelo cortado

