Indício de detento pode esclarecer sumiço de cunhados em Iperó Família encontra pertences em mata após pista de preso por furto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h33 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h33 )

Pista vinda de dentro da cadeia pode ajudar a encontrar cunhados desaparecidos em SP

Rodrigo, de 34 anos, e Fabrício, de 29, cunhados desaparecidos desde fevereiro em Iperó, SP, podem ter seu caso elucidado por uma nova pista. Durante buscas em uma área de mata indicada por um detento preso por furto, foram encontrados roupas e chinelos reconhecidos pelas famílias dos desaparecidos.

Os dois homens desapareceram após saírem juntos de casa. Fabrício retornou brevemente relatando que Rodrigo havia sido sequestrado antes de também desaparecer. A recente informação do detento sugere que os corpos estariam próximos a uma vala na região.

A Guarda Civil Municipal intensificou as buscas no local indicado. O detento afirmou saber do assassinato dos dois homens sem ser questionado durante sua prisão. As autoridades esperam que esta pista traga respostas para a família angustiada há meses pelo desaparecimento dos cunhados.

Assista em vídeo - Pista vinda de dentro da cadeia pode ajudar a encontrar cunhados desaparecidos em SP

