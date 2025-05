Interrupção de velório de jovem gera questionamentos sobre ação policial Família de Gabriel Lincoln contesta versão policial após novas imagens surgirem Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h24 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h24 ) twitter

Velório de jovem morto por policiais é interrompido após o surgimento de novas provas

Gabriel Lincoln Pereira da Silva, de apenas 16 anos, foi morto durante uma perseguição policial em Palmeira dos Índios, Alagoas. O jovem empreendedor havia realizado recentemente o sonho de abrir uma pizzaria e saiu para comprar alface quando desapareceu. A polícia alegou que ele empinou a moto, furou uma blitz e estava armado, mas a família contesta essa versão.

Durante o velório de Gabriel, a polícia científica interrompeu a cerimônia para realizar uma nova perícia no corpo do jovem. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Gabriel não empinava a moto nem estava armado no momento do incidente. A investigação agora busca esclarecer se havia resíduos de pólvora nas mãos dele para confirmar se houve troca de tiros.

O caso gerou grande comoção na cidade e levantou questionamentos sobre a conduta dos policiais envolvidos. A comunidade local e a família de Gabriel aguardam por justiça e esclarecimentos completos sobre as circunstâncias da morte do adolescente. As autoridades continuam investigando o caso, que ainda não foi concluído.

