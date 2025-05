Investigação revela envenenamento de professora de pilates em Ribeirão Preto (SP) Marido e sogra de Larissa Rodrigues são presos sob suspeita de envolvimento no crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 00h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h00 ) twitter

Pai de professora de pilates encontrada morta quebra o silêncio e revela última conversa com a filha

A professora de pilates Larissa Rodrigues foi encontrada morta em seu apartamento em Ribeirão Preto, São Paulo. A polícia prendeu o marido, o médico Luiz Antônio Garnica, e a sogra, Elizabete Arrabassa, após um laudo apontar envenenamento por chumbinho. O pai de Larissa, Sebastião, compartilhou detalhes sobre sua última conversa com a filha, revelando sua incredulidade diante das acusações.

Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos de Larissa antes de sua morte. Luiz foi visto saindo de casa no dia do incidente e retornando no dia seguinte. O Samu confirmou a morte de Larissa após ser chamado ao local. A investigação revelou que Larissa havia descoberto uma traição e planejava se separar.

O laudo toxicológico confirmou o envenenamento, e a polícia acredita que Larissa estava sendo envenenada gradualmente. Elizabete foi a última a ter contato com Larissa, mas não foi flagrada pelas câmeras. A polícia encontrou evidências de que ela esteve no apartamento na noite anterior à morte.

Luiz confessou um caso extraconjugal e foi visto em um cinema com a amante, tentando criar um álibi. O promotor do caso destacou o planejamento do crime, motivado por preocupações com a partilha de bens em caso de divórcio. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso.

