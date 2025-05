Jovem de 19 anos é assassinado por amigo em Tatuí (SP) Crime foi motivado por inveja e ocorreu após venda de videogame Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h56 ) twitter

Caso Matheus: corpo de jovem de 19 anos assassinado por colega é enterrado sob forte comoção

O corpo de Matheus, de 19 anos, foi enterrado em Tatuí, interior de São Paulo, após ser encontrado morto uma semana depois de seu desaparecimento. Ele havia saído para vender um videogame a Jonathan, de 21 anos, que se aproveitou da situação para atrair Matheus a uma área isolada, onde cometeu o crime.

Jonathan conhecia bem a área e levou Matheus até lá sob o pretexto da venda do videogame. Após o assassinato, ele vendeu o videogame e o celular de Matheus em uma loja local e tentou esconder o crime jogando a faca e as roupas em um rio. O caso avançou quando a mãe de Matheus informou à polícia ter visto Jonathan saindo da mata onde o corpo foi encontrado.

Com base no depoimento da mãe, a polícia interrogou Jonathan. Ele confessou o crime e levou os policiais ao local onde abandonou o corpo. A investigação apontou que o motivo do assassinato foi inveja, pois Jonathan tinha ciúmes da relação de Matheus com sua família.

