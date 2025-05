Jovem desaparece após encontro de motos no interior de São Paulo Família busca por Matheus, que sumiu após evento em Itu Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h40 ) twitter

Jovem desaparece após sair com os amigos para encontro de motos no interior de São Paulo

Matheus, um jovem de 25 anos, está desaparecido há três semanas após participar de um encontro de motos em cidades próximas a Salto, no interior de São Paulo. Ele saiu com amigos para o evento em Itu e foi visto pela última vez retornando sozinho. A família acionou a Polícia Civil e a Guarda Municipal para ajudar nas buscas.

Matheus trabalhava em uma vidraçaria e investia seu salário na construção de uma casa junto com seu pai. No dia do desaparecimento, ele participou de um churrasco antes do encontro de motociclistas. Câmeras de segurança registraram sua passagem por diversas localidades naquela noite.

A polícia investiga movimentações financeiras na conta de Matheus no dia do desaparecimento. A família afirma que ele não tinha inimigos ou dívidas. As buscas continuam sem informações concretas sobre seu paradeiro até agora. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com as autoridades.

