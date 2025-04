Jovem morre após noite em motel; investigação aponta sinais de agressão Laudo do IML revela traumatismo craniano e asfixia; polícia investiga feminicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h05 ) twitter

Jovem morre após passar noite em motel com o namorado; ela tinha marcas de agressão

Letícia Barbosa, de apenas 24 anos, faleceu após passar a noite com seu namorado Igor Brito em um motel em Indaiatuba (SP). Inicialmente atribuída a uma hemorragia vaginal, sua morte agora está sob investigação após o laudo do IML revelar indícios de agressão, incluindo traumatismo craniano e sinais de asfixia. Igor alegou que Letícia caiu da cama durante o socorro, mas a polícia considera a possibilidade de feminicídio.

O casal estava junto há três meses e havia consumido álcool e energéticos antes do incidente. Durante a madrugada, Letícia sofreu um mal súbito com sangramento, levando Igor a buscar ajuda. Ela foi levada ao hospital ainda com vida, mas não resistiu. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias da morte.

Letícia tinha problemas cardíacos e tomava medicamentos controlados que contraindicam o consumo de álcool. Exames periciais estão sendo realizados para verificar a presença de álcool no sangue da jovem. A família está em luto enquanto aguarda respostas sobre o ocorrido.

