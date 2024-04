Cidade Alerta |Do R7

‘Mamãe e vovó vendem drogas’, delata criança em operação da polícia no Piauí Segundo a investigação, a idosa era responsável pela cobrança da mensalidade dos integrantes da facção criminosa e a filha vendia drogas; ambas foram presas

Vovó da facção é presa junto com a filha por tráfico de drogas (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanhou o caso da “vovó do bonde dos 40″, em uma operação liderada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) que resultou na prisão de duas figuras do mundo do crime em Teresina, Piauí. Solimar Lopes da Silva, de 60 anos, e sua filha Sandra Lopes Diniz, de 32 anos, atuavam no tráfico de drogas na região sul da cidade.

As prisões ocorreram na Vila Dagmar Mazza, onde as autoridades cumpriram sete mandados judiciais e detiveram as duas mulheres, já conhecidas pelas autoridades locais. Solimar já havia sido detida anteriormente pelo Departamento de Narcóticos (DENARC).

A investigação revelou que o comércio de entorpecentes era realizado na residência das criminosas, onde Sandra era responsável por vender as drogas e gerenciar as vendas, enquanto Solimar cuidava da parte financeira e da arrecadação das mensalidades para a facção.

A equipe do Cidade Alerta teve acesso a um áudio da criminosa cobrando um integrante sobre a arrecadação: “Mas é o seguinte, arcar com os nossos compromissos. Nós fechamos numa facção de coração, não foi? Ninguém obrigou você. Só que nós temos que arcar com nosso compromisso, que é pagar a nossa caixinha”.

O que surpreendeu as autoridades foi a presença de crianças no local da atividade criminosa. Os filhos de Sandra e netos de Solimar, de apenas 3 e 8 anos, confirmaram as atividades ilegais. “Eu sei o que você veio fazer aqui, a mamãe e a vovó vendem drogas”, disse um deles. A criança ainda indicou onde os entorpecentes estavam escondidos.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.