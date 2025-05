MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime no Rio de Janeiro Vídeos mostram cantor em festas ligadas ao Comando Vermelho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: vídeos mostram MC Poze do Rodo se apresentando em festas que seriam do Comando Vermelho

Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão foi baseada em vídeos que mostram o cantor em eventos supostamente associados ao Comando Vermelho. Durante a audiência de custódia, a Justiça decidiu manter sua detenção, levando à transferência para o Complexo Penitenciário de Gericinó.

Os vídeos exibidos pelo programa Cidade Alerta são usados como prova na acusação de apologia ao crime e possível associação ao tráfico de drogas. MC Poze do Rodo nega as acusações, alegando ser vítima de armação. A polícia continua investigando outros artistas por atividades semelhantes. O caso segue em desenvolvimento com novas informações aguardadas pelas autoridades.

Assista em vídeo - Exclusivo: vídeos mostram MC Poze do Rodo se apresentando em festas que seriam do Comando Vermelho

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!