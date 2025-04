Médico e sargento é preso por homicídio após audiência trabalhista no Ceará Cícero Jânio é acusado de sequestrar e matar ex-funcionário por disputa judicial Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h23 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h23 ) twitter

Sargento da PM é preso suspeito de matar funcionário após audiência trabalhista

Cícero Jânio, um médico e sargento da Polícia Militar do Ceará, foi preso sob suspeita de ter assassinado Reginaldo Gomes, um motorista de caminhão de 40 anos. O crime ocorreu após uma audiência trabalhista em Salgueiro, onde Reginaldo buscava indenizações trabalhistas não pagas por Cícero, que também é dono de um garimpo.

Testemunhas relataram que Reginaldo foi abordado por Cícero armado e forçado a entrar em seu veículo após a audiência. Dias depois, o corpo carbonizado de Reginaldo foi encontrado no interior do Ceará. Cícero foi capturado pela Polícia Civil em um carro utilizado no sequestro.

Além das acusações de homicídio e sequestro, Cícero enfrenta acusações por porte ilegal de arma de fogo, já que uma espingarda sem registro foi encontrada com ele. A Polícia Federal também acompanha o caso devido ao garimpo ilegal. Durante seu interrogatório, Cícero negou todas as acusações e optou por permanecer em silêncio sob orientação de sua defesa.

Assista em vídeo - Sargento da PM é preso suspeito de matar funcionário após audiência trabalhista

