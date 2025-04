Morador é morto após reclamar de nudez de vizinho em Duque de Caxias Conflito entre vizinhos por comportamento inapropriado resulta em tragédia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 23h37 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga entre vizinhos termina em morte porque um deles andava pelado em casa, no Rio de Janeiro

Um desentendimento entre vizinhos no condomínio Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, culminou na morte de Andrei Spatafora, de 30 anos. Ele foi esfaqueado por William Fernandes, de 41 anos, após reclamar que o vizinho andava nu pela residência. William foi preso em flagrante após confessar o crime à polícia.

Andrei foi atacado na presença de sua esposa e filho de seis anos. William tentou se esconder em um supermercado próximo ao local do crime, mas foi detido pela polícia. Ele afirmou que a família de Andrei não gostava do seu hábito de andar nu no apartamento, comportamento que gerava desconforto entre os moradores.

A esposa da vítima relatou que os desentendimentos já duravam cerca de dois anos. Após ser preso, William admitiu ter consciência dos problemas causados por sua conduta e possuía antecedentes criminais por outros delitos.

Assista em vídeo - Briga entre vizinhos termina em morte porque um deles andava pelado em casa, no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!