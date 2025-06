Moradores enfrentam invasão de pitbull em Ferraz de Vasconcelos Após obra, cão tem fácil acesso à casa vizinha, gerando tensão Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 23h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h37 ) twitter

Briga de vizinhos: mulher procura ajuda após pitbull da vizinha invadir sua casa diversas vezes

Moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, estão lidando com um problema envolvendo um pitbull que frequentemente invade o quintal de Ana Paula. A situação começou após Tatiane, a vizinha, realizar uma obra que deixou as lajes dos imóveis no mesmo nível, sem um muro adequado para separá-los. Como resultado, Ana Paula mantém seus filhos trancados dentro de casa para garantir sua segurança.

Ana Paula tentou resolver a situação diretamente com Tatiane, sem sucesso. A questão chamou a atenção do programa Cidade Alerta, que enviou a Doutora Condomínio ao local para tentar mediar um acordo entre as partes. Foi sugerida a construção de um muro mais alto ou a instalação de uma tela reforçada para evitar que o pitbull continue acessando o imóvel vizinho. No entanto, a comunicação com a proprietária do cão tem sido difícil, e um acordo ainda não foi alcançado. Os moradores esperam uma solução rápida para garantir a segurança de todos na vizinhança.

