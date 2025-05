Morte de Amanda em Araras levanta questões sobre crime Corpo foi encontrado em mata com sinais de violência Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é encontrada morta seminua em área de mata no interior de São Paulo

Amanda, de 32 anos, foi encontrada morta em uma área de mata na cidade de Araras, interior de São Paulo. A vítima era casada e mãe de dois filhos. Seu corpo foi descoberto por um vizinho cerca de três horas após ela ter saído da casa da mãe pela manhã. Amanda estava seminua, com a blusa levantada e as roupas íntimas distantes do corpo, o que levanta suspeitas de crime sexual.

A polícia registrou o caso como morte suspeita e está investigando se Amanda foi levada até o local ou se chegou por conta própria. Na noite anterior ao ocorrido, ela havia passado a noite na casa da mãe devido ao medo de ficar sozinha enquanto o marido trabalhava à noite.

A família busca respostas sobre as circunstâncias da morte. Pertences pessoais foram encontrados no local, incluindo um chinelo e uma peça íntima, aumentando as suspeitas de que Amanda possa ter sido vítima de um crime violento. A polícia continua ouvindo testemunhas e coletando evidências para esclarecer o caso.

A comunidade está abalada com o ocorrido, e a expectativa é que a investigação traga justiça para Amanda e seus familiares.

‌



Assista em vídeo - Mulher é encontrada morta seminua em área de mata no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!