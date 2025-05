Motorista de guincho desaparece após chamado noturno Imagens de segurança revelam movimentação suspeita envolvendo caminhão de Vicente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h40 ) twitter

Motorista de guincho desaparece na madrugada a caminho do conserto de carro quebrado

Vicente Fernando, motorista de guincho, desapareceu após receber uma ligação para socorrer um carro quebrado a cerca de duas horas de onde ele estava. Imagens de segurança mostram seu caminhão às 2h da manhã com um homem saindo do veículo com as mãos amarradas e entrando novamente pelo lado do passageiro.

A família obteve a gravação e entregou à delegacia de desaparecidos em Goiânia (GO). Maria Isabel, esposa de Vicente, busca ajuda para acessar mais imagens que possam esclarecer o caso. O trajeto era de aproximadamente 179 km, mas Vicente não chegou ao destino. O último registro do caminhão foi em um pedágio antes do rastreador ser desligado.

A família acredita que Vicente possa ter sido vítima de roubo e sequestro. Maria Isabel tenta proteger a filha das notícias enquanto apela por ajuda para encontrar o marido. A profissão é considerada perigosa, e a empresa onde Vicente trabalha está colaborando nas buscas desde seu desaparecimento.

Motorista de guincho desaparece na madrugada a caminho do conserto de carro quebrado

