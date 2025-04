Mulher é atacada a facadas após expulsar ex-companheiro em São Paulo Agressor atacou ex-companheira e irmão dela depois de solicitar entrada na casa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h22 ) twitter

Mulher expulsa ex-companheiro de casa e é atacada com golpes de faca em São Paulo

Uma mulher em Taboão da Serra, São Paulo, foi esfaqueada por seu ex-companheiro após expulsá-lo de casa. O agressor, identificado como Leonardo, convenceu Valdilene a deixá-lo entrar sob o pretexto de pegar pertences pessoais. Durante a visita, ele a atacou com uma faca. Evaldo, irmão da vítima, tentou intervir e também sofreu ferimentos graves.

Ambos foram levados ao hospital em estado grave. Enquanto estavam a caminho do hospital, Valdilene recebeu mensagens de Leonardo admitindo comportamentos obsessivos e prometendo se entregar à polícia. A polícia busca Leonardo, que permanece foragido.

Na residência, evidências indicam que o ataque foi premeditado. Testemunhas e familiares relataram um histórico de comportamento agressivo e abusivo de Leonardo durante o relacionamento. As autoridades continuam as investigações enquanto procuram pistas sobre o paradeiro do suspeito.

Assista em vídeo - Mulher expulsa ex-companheiro de casa e é atacada com golpes de faca em São Paulo

