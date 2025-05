‘Mulher Gato’ busca herança de traficante morto em confronto no Rio Luana Rabello, ex-amante de TH da Maré, pretende acionar a Justiça Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h44 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h44 ) twitter

Ex-amante de TH da Maré entra na Justiça para reivindicar parte da herança de traficante morto

Luana Rabello, conhecida no meio policial como “Mulher Gato”, está chamando novamente a atenção das autoridades ao declarar sua intenção de reivindicar na Justiça parte da herança de TH da Maré, um notório traficante carioca. Ele foi morto em uma troca de tiros com o Bope em 13 de maio, no Rio de Janeiro. Luana afirma ter tido uma relação mais profunda com o traficante e está sob investigação por diversos delitos, incluindo roubos e fraudes.

A trajetória criminal de Luana não é recente. Ela já havia sido detida em 2021 no Rio de Janeiro e expulsa do estado. Após essa expulsão, a “Mulher Gato” se mudou para São Paulo, onde continuou a se envolver em atividades ilícitas. Suas ações incluem envolvimento em golpes em criptomoedas e violência em pontos de prostituição.

Seu retorno à cena policial atual foi precipitado pelas suas declarações quanto ao suposto direito à herança de um dos líderes da facção. A viúva oficial do traficante já impôs restrições à presença de Luana no Complexo da Maré, o que a levou a buscar outras localidades, como São José dos Campos (SP), onde continua com suas atividades suspeitas.

Ex-amante de TH da Maré entra na Justiça para reivindicar parte da herança de traficante morto

