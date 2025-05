Mulher pede socorro por bilhete na mochila do filho Diretora de escola aciona a polícia e resgate é realizado com sucesso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h52 ) twitter

Mulher mantida em cárcere privado pelo marido pede ajuda por bilhete à escola do filho

Adriana foi mantida em cárcere privado pelo marido no interior de São Paulo. Sem acesso a celular, ela pediu ajuda através de um bilhete escondido na mochila do filho, endereçado à diretora da escola. O bilhete relatava agressões constantes e medo pela segurança dos filhos. A diretora acionou a polícia após ler o pedido de socorro.

Devido à localização isolada da casa, a polícia contou com a ajuda do motorista da van escolar para encontrar o local. Adriana foi encontrada com marcas de agressão, e Lucemar da Fonseca, seu marido, foi preso em flagrante.

Adriana vivia sob ameaças constantes e violência. O marido impedia seu contato com o mundo exterior. Em um episódio recente, ela foi agredida com uma vara de bambu. A polícia encontrou evidências de violência no carro da família.

Lucemar passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele poderá responder por lesão corporal, cárcere privado e ameaça sob a lei Maria da Penha. A tentativa anterior de Adriana enviar um bilhete para sua irmã falhou, mas ela encontrou esperança na mochila do filho para ser resgatada.

