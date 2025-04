Mulheres enfrentam assaltantes no Guarujá e conseguem reverter situação Grupo feminino enfrentou criminosos e tomou controle durante tentativa de assalto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 00h21 (Atualizado em 23/04/2025 - 00h21 ) twitter

Mulheres são abordadas por quadrilha e conseguem desarmar criminosos no litoral de SP

Uma tentativa de roubo no Guarujá, no litoral de São Paulo, quase termina mal para uma influenciadora chamada Núbia e suas amigas. Após serem abordadas por criminosos enquanto se dirigiam ao litoral, o grupo reagiu e conseguiu desarmar um dos assaltantes.

Núbia estava acompanhada de três amigas e mais um amigo que dirigia o carro quando foi surpreendida por dois homens em uma calçada. Um dos assaltantes entrou no veículo e se sentou no banco traseiro. Durante a confusão, as mulheres agiram rapidamente: uma desarmou o bandido e outra aplicou um mata-leão. Uma terceira pessoa no carro começou a buzinar freneticamente para chamar a atenção de quem passava nas proximidades.

A inesperada reação das vítimas fez com que os criminosos desistissem da ação e fugissem. As mulheres, então, gravaram vídeos mostrando a arma retirada dos ladrões, revelando que era um simulacro. Núbia sofreu um ferimento leve ao retirar a arma do assaltante. Apesar da experiência traumática, nenhum dos agressores foi localizado até o momento da reportagem.

